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18.07.2018, 16:25

Князь не настоящий: президент Молдовы провел встречу с аферистом

Князь не настоящий: президент Молдовы провел встречу с аферистом - Фото
Игорь Додон и Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи (фото - пресс-служба президента Молдовы)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с человеком, который представляется князем Мальтийского ордена, но таковым в действительности не является

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Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о встрече с князем Христианского ордена Мальтийских рыцарей, Торнбьорном Патерно Кастелло ди Каркачи из Италии, которого в Мальтийском ордене называют самозванцем. Информацией об этом поделилась молдавская журналистка Наталья Морарь в Facebook.

"Провел встречу с князем Христианского ордена Мальтийских рыцарей, господином Торнбьорном Патерно Кастелло ди Каркачи из Италии, который находится в нашей стране с ознакомительным визитом", - говорится в сообщении президента Молдовы.

Игорь Додон и Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи (фото - пресс-служба президента Молдовы)

Однако, так называемого князя нет в официальном перечне руководства Мальтийского ордена.

Там его и вовсе называют самозванцем и даже подавали на него в суды, которые он выигрывает. Орден Мальтийских рыцарей действительно существует, но как частная организация Торнбьорна Патерно Кастелло ди Каркачи. Потому суд считает, что частная организация может называться как угодно и ее представители тоже.

Фотография, сделанная в графическом редакторе: orderofmaltaosj.org

Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи (фото - orderofmaltaosj.org)

Омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу на форуме "Кавалеров Мальтийского Ордена" с Торнбьорном Патерно Кастелло ди Каркачи в Азербайджане (фото - news.day.az)

В свою очередь, Ватикан заявляет, что "Святой престол не признает новые или созданные на основе найденных средневековых документов Ордена и признает только Суверенный Военный Орден Мальты, Суверенный Орден Госпитальеров Иоанна Иерусалимского на Родосе и Мальте и Орден Святого Гроба Господня в Иерусалиме", пишет Европейская правда.

Кроме того, Мальтийский орден обращает внимание на большое количество мошенников, которые маскируются под их орден, и к ним поступает огромное количество жалоб на фальшивые рыцарские титулы, награды и даже паспорта.

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Теги: аферист, игорь додон, рыцарь мальтийского ордена, князь мальтийского ордена, самозванец
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