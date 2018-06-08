Королеву Елизавету II прооперировали

Королева Великобритании Елизавета II Фото: twitter.com/RoyalFamily/media

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Королева Великобритании успешно перенесла операцию по удалению катаракты

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Королева Великобритании Елизавета II в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей Букингемского дворца.

"Я могу подтвердить, что королева успешно прошла короткую запланированную процедуру лечения катаракты в прошлом месяце", - сказал представитель дворца.

Сообщается, что операция состоялась в частной больнице имени короля Эдварда VII.

На недавних публичных мероприятиях 92-летняя королева была замечена в темных очках. Примечательно, что, несмотря на операцию, Елизавета II не стала отменять участие в мероприятиях.

Для полного выздоровления после подобной операции пациенту могут понадобиться от четырех до шести недель.