Королеву Елизавету II прооперировали

Королева Великобритании Елизавета II в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей Букингемского дворца.
"Я могу подтвердить, что королева успешно прошла короткую запланированную процедуру лечения катаракты в прошлом месяце", - сказал представитель дворца.
Сообщается, что операция состоялась в частной больнице имени короля Эдварда VII.
На недавних публичных мероприятиях 92-летняя королева была замечена в темных очках. Примечательно, что, несмотря на операцию, Елизавета II не стала отменять участие в мероприятиях.
Для полного выздоровления после подобной операции пациенту могут понадобиться от четырех до шести недель.