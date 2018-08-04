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Боты:
04.08.2018, 18:37

Кремль смущен и разочарован: США всем показали письмо РФ по Сирии

Кремль смущен и разочарован: США всем показали письмо РФ по Сирии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Письмо было отправлено по конфиденциальному каналу связи

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Министерство обороны России подтвердило, что глава Генштаба РФ Валерий Гeрасимов посылал в июле по конфиденциальному каналу связи письмо председателю комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российское военное ведомство.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности об обнародовании содержания контактов только по согласию обеих сторон", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в своем письме Гeрасимов выдвинул предложение относительно возвращения сирийских беженцев из лагеря Рукбан, который расположен в контролируемом силами возглавляемой США коалиции в районе Пов-Танф, домой - на территории подконтрольные правительственным войскам Сирии.

Также глава российского Генштаба якобы попросил помощи у США для гуманитарного разминирования в городе Ракка и решения других гуманитарных проблем.

4 августа СМИ сообщили, что Москва в письме попросила поддержки в восстановлении Сирии, поскольку сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны. План России получил "холодный прием" в Вашингтоне.

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Теги: Сирия, кремль, конфиденциальность
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