Лесной пожар в Германии: поселок под Берлином готовят к эвакуации

Обширный лесной пожар в Германии угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом и всего в нескольких десятках километров от Берлина. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Власти федеральной земли Бранденбург в четверг, 26 июля, призвали жителей городка быть готовым к возможной эвакуации.
В операции по тушению огня, охватившего сосновые леса на площади около 90 гектаров, задействованы около 200 пожарных.
Они стараются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы. В выяснении обстановки помогает полицейский вертолет.
Из-за пожара на автобанах возле Потсдама возникли многокилометровые пробки. Некоторые отрезки трасс были полностью перекрыты из-за опасности, которую представляют клубы дыма, а также для того, чтобы предоставить свободный проезд пожарным машинам.
Из-за длительной засухи угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком. Земельные власти объявили высшую степень опасности.
26 июля 2018 года сообщалось, что количество погибших в результате масштабных пожаров в Греции увеличилось до 83 человек.
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