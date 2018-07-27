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27.07.2018, 06:16

Лесной пожар в Германии: поселок под Берлином готовят к эвакуации

Лесной пожар в Германии: поселок под Берлином готовят к эвакуации - Фото
Фото: скриншот видео

Огонь охватил около 90 гектаров сосновых лесов

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Обширный лесной пожар в Германии угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом и всего в нескольких десятках километров от Берлина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Власти федеральной земли Бранденбург в четверг, 26 июля, призвали жителей городка быть готовым к возможной эвакуации.

В операции по тушению огня, охватившего сосновые леса на площади около 90 гектаров, задействованы около 200 пожарных.

Они стараются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы. В выяснении обстановки помогает полицейский вертолет.

Из-за пожара на автобанах возле Потсдама возникли многокилометровые пробки. Некоторые отрезки трасс были полностью перекрыты из-за опасности, которую представляют клубы дыма, а также для того, чтобы предоставить свободный проезд пожарным машинам.

Из-за длительной засухи угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком. Земельные власти объявили высшую степень опасности.

26 июля 2018 года сообщалось, что количество погибших в результате масштабных пожаров в Греции увеличилось до 83 человек.

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Теги: Германия, эвакуация, берлин, лесной пожар
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