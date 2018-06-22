Лидер правящей партии в Румынии получил 3,5 года тюрьмы

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Ливиу Драгня признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением и причастен к фиктивному найму служащих

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Председатель правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня в четверг, 21 июня, приговорен Верховным судом страны к реальному сроку лишения свободы на три с половиной года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Политик признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в другой палате Верховного суда.

Драгня обвиняется в том, что, будучи главой округа Телеорман, он был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи.

Согласно материалам суда, двое фиктивных служащих в период с 2006 по 2013 годы получали зарплату от этого ведомства, хотя на самом деле работали на PSD.

В рамках данного дела Верховный суд Румынии приговорил к лишению свободы еще девять фигурантов.

"Наблюдатели считают Ливиу Драгню главным координатором усилий правительства премьер-министра Виорики Дэнчилэ по торпедированию борьбы прокуратуры с коррупцией в Румынии. Поскольку Драгня уже был осужден за попытку подтасовки голосов на выборах, он не имеет права занимать пост премьер-министра, однако фактически контролирует действия правительства", - отмечается в сообщении.

18 января 2018 года новым главой правительства Румынии была назначена евродепутат Виорика Дэнчилэ.