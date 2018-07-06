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06.07.2018, 09:04

Майкл Помпео прилетел в КНДР: цель визита туманна

Майкл Помпео прилетел в КНДР: цель визита туманна - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

Как полагают аналитики, глава Госдепартамента США прибыл в Пхеньян обсудить с Кимом список ядерных объектов, которые нужно уничтожить в первую очередь

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Госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в столицу КНДР на следующий раунд переговоров с руководством этого тоталитарного государства насчет его ядерного разоружения. Об этом пишет агентство Reuters.

На пути в Пхеньян глава Госдепартамента США сделал небольшую остановку в Токио, где среди прочего встретился с 72-летним генералом Ким Ён Чолем, который является замглавы Трудовой партии КНДР и в прошлом возглавлял военную разведку страны.

Как ожидается, на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и другими высокопоставленными должностными лицами КНДР глава американской дипломатии выяснит список первоочередных объектов процесса разоружения, однако точных данных о цели визита не озвучено.

Это уже третий визит Помпео в Северную Корею в бытность госсекретарем.

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12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.

В Белом доме не подтверждает и не отрицает появившиеся в СМИ сообщения, что, по данным американской разведки, Северная Корея не собирается на самом деле отказываться от программы ядерного оружия.

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Теги: визит, Госдепартамент США, Майкл Помпео, ким чен ын, кндр, Пхеньян, ким ён чоль
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