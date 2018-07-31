Мэр французского города официально запретил комаров

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По-другому справиться с насекомыми городская власть не смогла

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Мэр французского города Бриоле, департамент Мен и Луара, Андрэ Маршан издал указ о запрете комаров. Об этом сообщает France Inter.

Местные жители стали жаловаться на засилье насекомых после наводнения в начале июля. Советник предложил мэру отреагировать на это оригинальным образом.

"Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать", - объяснил мэр. "Большинству это показалось смешным", - добавил Мапшан.

После указа комаров стало меньше, однако, по его словам, это никак не связано с запретом. Жизненный цикл комаров сыграл на руку мэру - женские особи, которые кусают, живут до трех недель, а мужские - до десяти дней. Кроме того, ловушки для комаров были установлены возле ратуши, начальных школ и детского сада.

Муниципальный декрет, запрещающий комарам входить в город Бриоль (фото - Radio France/Delphine Evenou)

Издание также пишет, что для борьбы с комарами владелец местного ресторана придумал свое устройство с небольшим камином. Оно сочетает емкость с двуокисью углерода, которая имитирует дыхание человека, и маленькую коробку с феромонами, привлекающими самок комаров. После попадания в него комар всасывается в дымоход, задерживается в маленькой сумке и лиофилизируется (способ мягкой сушки веществ).

Фото: Radio France/Delphine Evenou

Город Бриоле расположен недалеко от Анже, граничит с Луар и Сарт. 59% его территории находится в зоне наводнения. В июне 3000 га были затоплены.

29 января сообщалось, что американские исследователи выяснили, почему на некоторых людей комары садятся чаще, чем на других.