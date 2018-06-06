Меркель не видит возможности вернуть Россию в клуб G8

Ангела Меркель (фото - bundesregierung.de)

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По словам канцлера, аннексией Крыма Россия нарушила международное право, а потому мировые лидеры не собираются формировать с ней "Большую восьмерку"

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Захватившая часть украинской территории Россия откровенно нарушила международное законодательство, и потому ее исключение из G8 было правильным шагом. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает агентство Deutsche Welle.

По ее словам, возможностей возвращения к формату "Большой восьмерки" (нынешние страны G7 плюс РФ) в обозримом будущем нет.

"Я за переговоры с Россией, но с учетом имеющихся у нас разногласий", - отметила Меркель, добавив, что регулярные контакты с Москвой проходят в формате G20.

Одновременно она сообщила, что ожидает тяжелых переговоров на саммите G7, который пройдет 8-9 июня в Квебеке. По ее словам, проект итогового заявления саммита до сих пор не готов.

Также канцлер описала состоявшийся в мае в Сочи разговор с президентом РФ Владимиром Путиным как "долгий и подробный".

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Вчера, 5 июня, анонимный топ-чиновник из ФРГ заявил, что вопрос о возвращении РФ в "клуб" пока не обсуждается, "однако сомнений в том, что это произойдет в будущем, нет".

В G7 входят США, Британия, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Такое же название носит и ежегодный неофициальный форум лидеров этих стран (с участием Еврокомиссии).