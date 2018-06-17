Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.06.2018, 08:08

Меркель обсудит с лидерами ЕС ситуацию с мигрантами

Меркель обсудит с лидерами ЕС ситуацию с мигрантами - Фото
Ангела Меркель (фото - Getty Images)

Канцлер ФРГ намерена срочно встретиться с лидерами стран Евросоюза, чтобы обсудить пути выхода из миграционного кризиса

Реклама
Реклама

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена провести срочную встречу с лидерами стран Евросоюза (ЕС), которые испытывают наибольшую нагрузку в связи с наплывом беженцев. Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники в немецком правительстве.

По имеющимся данным, встреча должна состояться до регулярного саммита ЕС, который пройдет с 28 по 29 июня.

Меркель намерена встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии. Темой переговоров станет поиск разрешения миграционного кризиса. Пока неизвестно, примут ли власти Испании или балканских государств участие в этой встрече.

Вчера министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не допустит приема в портах страны двух кораблей с мигрантами на борту, которые, как ожидается, скоро придут со стороны Ливии.

Также вчера Меркель сообщила, что Германия и Франция дадут совместный ответ на основные вызовы, стоящие перед ЕС.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ангела меркель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Франция готова принять беженцев с судна Aquarius, но выборочно
Мир Франция готова принять беженцев с судна Aquarius, но выборочно
В Кельне арестовали тунисца за хранение сильного яда
Мир В Кельне арестовали тунисца за хранение сильного яда
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 