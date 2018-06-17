Меркель обсудит с лидерами ЕС ситуацию с мигрантами

Ангела Меркель (фото - Getty Images)

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Канцлер ФРГ намерена срочно встретиться с лидерами стран Евросоюза, чтобы обсудить пути выхода из миграционного кризиса

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена провести срочную встречу с лидерами стран Евросоюза (ЕС), которые испытывают наибольшую нагрузку в связи с наплывом беженцев. Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники в немецком правительстве.

По имеющимся данным, встреча должна состояться до регулярного саммита ЕС, который пройдет с 28 по 29 июня.

Меркель намерена встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии. Темой переговоров станет поиск разрешения миграционного кризиса. Пока неизвестно, примут ли власти Испании или балканских государств участие в этой встрече.

Вчера министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не допустит приема в портах страны двух кораблей с мигрантами на борту, которые, как ожидается, скоро придут со стороны Ливии.

Также вчера Меркель сообщила, что Германия и Франция дадут совместный ответ на основные вызовы, стоящие перед ЕС.