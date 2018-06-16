Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.06.2018, 16:12

Меркель пообещала ответ ФРГ и Франции на вызовы для Европы

Меркель пообещала ответ ФРГ и Франции на вызовы для Европы - Фото
Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

Германии и Франции следует обсудить совместную политику в области обороны и безопасности, считает канцлер ФРГ

Реклама
Реклама

Германия и Франция дадут совместный ответ на основные вызовы, стоящие перед Евросоюзом. Об этом cегодня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о выстраивании совместной политики в области обороны и безопасности, а также в вопросах внешней политики.

Миграционный вопрос канцлер назвала еще одним вызовом для Европы, "который требует европейского ответа".

По ее словам, тема миграции является "одним из решающих факторов для единства Европы".

"К вопросам, стоящим перед ЕС, относятся дальнейшее развитие экономического и валютного союза, а также связанные с инновацией темы", - отметила Меркель.

Она подчеркнула значимость отношений с Францией для сохранения мира в ЕС.

"При этом двусторонние отношения необходимо обновить "в свете множества изменений", - заявила Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела и президент Франции 19 июня проведут встречу с главами министерств двух государств. В мероприятии в замке Мезеберг примут участие министры иностранных дел, экономики, финансов, обороны и научных исследований.

Берлин и Париж намерены выработать свои позиции по вопросу реформирования ЕС и еврозоны к саммиту Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 28 и 29 июня. 

21 марта 2018 года Меркель впервые признала, что с беженцами в ЕС прибыли террористы.

 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, ангела меркель, франция, миграция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС
Мир Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС
ЕЦБ сегодня может объявить о прекращении выкупа активов
Экономика ЕЦБ сегодня может объявить о прекращении выкупа активов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 