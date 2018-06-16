Меркель пообещала ответ ФРГ и Франции на вызовы для Европы

Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

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Германии и Франции следует обсудить совместную политику в области обороны и безопасности, считает канцлер ФРГ

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Германия и Франция дадут совместный ответ на основные вызовы, стоящие перед Евросоюзом. Об этом cегодня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о выстраивании совместной политики в области обороны и безопасности, а также в вопросах внешней политики.

Миграционный вопрос канцлер назвала еще одним вызовом для Европы, "который требует европейского ответа".

По ее словам, тема миграции является "одним из решающих факторов для единства Европы".

"К вопросам, стоящим перед ЕС, относятся дальнейшее развитие экономического и валютного союза, а также связанные с инновацией темы", - отметила Меркель.

Она подчеркнула значимость отношений с Францией для сохранения мира в ЕС.

"При этом двусторонние отношения необходимо обновить "в свете множества изменений", - заявила Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела и президент Франции 19 июня проведут встречу с главами министерств двух государств. В мероприятии в замке Мезеберг примут участие министры иностранных дел, экономики, финансов, обороны и научных исследований.

Берлин и Париж намерены выработать свои позиции по вопросу реформирования ЕС и еврозоны к саммиту Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 28 и 29 июня.

21 марта 2018 года Меркель впервые признала, что с беженцами в ЕС прибыли террористы.