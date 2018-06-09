Меркель: РФ не может вернуться в G7 до прогресса по Украине

Ангела Меркель (фото - Getty Images)

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По словам канцлера Германии Ангелы Мекрель, все страны Большой семерки согласовали, что Россия пока не может вернуться в G7

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Пока нет условий для возвращения России в G7, и это согласовали все представители всех стран клуба. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

"Мы все согласовали, что возвращение России в G7 не может произойти до тех пор, пока нет будет прогресса в связи с проблемой с Украиной. Это общее видение", - сказала канцлер.

8 июня Трамп высказался за восстановление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах".

Во Франции назвали "непоследовательным" предложение Трампа вернуть Россию в G8. В Канаде заявили, что продолжают придерживаться позиции, что возвращение РФ в Большую восьмерку возможно только после деоккупации Крыма.