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04.07.2018, 14:18

Меркель считает тему миграции решающей для стабильности ЕС

Меркель считает тему миграции решающей для стабильности ЕС - Фото
Ангела Меркель (фото - bundesregierung.de)

Решение проблем миграции - это задача, которая касается всех, подчеркнула канцлер Германии

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Способность справляться с проблемой миграции является решающей для стабильности Евросоюза. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

"Несмотря на разные интересы, страны ЕС на последнем саммите в ходе долгих дискуссий сошлись во мнении, что решение проблем миграции - это "задача, которая касается всех", - отметила Меркель, выступая в бундестаге в среду, 4 июля, во время генеральных дебатов о бюджете Германии.

"Необходимо больше упорядоченности в том, что касается всех видов миграции, чтобы у людей сложилось впечатление, что право и порядок имеют приоритет", - отметила канцлер.

По словам главы правительства ФРГ, через Средиземное море в ЕС прибывают уже на 95% меньше мигрантов, чем раньше. 

Вместе с тем Меркель считает необходимым продолжить усиливать охрану внешних границ ЕС. "Германия внесет свой вклад в расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex", - пообещала канцлер, напомнив тем самым об одной из мер, о которых страны ЕС договорились на саммите 28-29 июня.

21 марта 2018 года Меркель заявила, что вместе с сотнями тысяч беженцев в Германию и в целом в Европу попало немало террористов и потенциальных террористов.

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Теги: ЕС, ангела меркель, миграция
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