Министр обороны Британии обвинил РФ в смерти британки от Новичка

Гевин Уильямсон Фото: скриншот с видео

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Ранее полиция не могла сказать, был ли "Новичок", которым отравилась британка, из той же партии, что и вещество, использованное при атаке на Скрипалей

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Россия совершила нападение, в результате которого погибла гражданка Великобритании, заявил сегодня в британском парламенте министр обороны Гевин Уильямсон. Об этом сообщает Reuters.

«Простая реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британскую землю, которая увидела смерть британского гражданина», - сказал Уильямсон.

«Я думаю, что мир объединится с нами, фактически осуждая этот акт», - добавил он.

Полиция заявила, что Дон Стерджесс, которая умерла в воскресенье в результате отравления "Новичком", подобрала предмет, обработанный этим нервно-паралитическим веществом, в нескольких милях от того места, где отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". Вчера Стерджесс скончалась.

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