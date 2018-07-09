Министр обороны Британии обвинил РФ в смерти британки от Новичка

Россия совершила нападение, в результате которого погибла гражданка Великобритании, заявил сегодня в британском парламенте министр обороны Гевин Уильямсон. Об этом сообщает Reuters.
«Простая реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британскую землю, которая увидела смерть британского гражданина», - сказал Уильямсон.
«Я думаю, что мир объединится с нами, фактически осуждая этот акт», - добавил он.
Полиция заявила, что Дон Стерджесс, которая умерла в воскресенье в результате отравления "Новичком", подобрала предмет, обработанный этим нервно-паралитическим веществом, в нескольких милях от того места, где отравили Сергея и Юлию Скрипалей.
30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". Вчера Стерджесс скончалась.
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