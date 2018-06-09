На встрече с Ыном Трамп поднимет вопрос нарушений прав человека

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Президент США Трамп сказал, что вопрос регулярных нарушений прав человека он обсудит на саммите с главой КНДР Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп намерен обсудить вопрос прав человека на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал журналистам, передает CNN.

"Мы поднимем этот вопрос", - заверил Трамп.

В Северной Корее, согласно докладам правозащитников, не соблюдаются права человека. В 2014 году в докладе Совета по правам человека ООН говорилось, что авторитарный режим совершил ряд системных нарушений прав человека, в том числе "незаконые задержания, пытки, исчезновения в политических лагерях, нарушения свободы мысли, выражения и религии, а также дискриминация по признаку присвоенного государством социального класса, гендера и инвалидности".

Комиссия ООН пришла к выводу, что нарушения были совершены именно чиновниками КНДР.

Встреча Трампа и Ына пройдет в Сингапуре 12 июня.