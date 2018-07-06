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06.07.2018, 06:16

"Нас там как бы не было": российский военный дал показания в суде

"Нас там как бы не было": российский военный дал показания в суде - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фонд "Право матери" заявил, что это, вероятно, первое публичное и официальное заявление российского офицера о прибывании военных в Сирии

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Старший лейтенант Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова , в последнем слове рассказал об участии в "мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных. Об этом сообщает Медуза.

По информации фонда "Право матери", который представляет на процессе интересы сестер погибшего, Леонтьев попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

"При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", — цитирует фонд заявление Леонтьева.

В фонде "Право матери" подчеркнули, что это, вероятно, первое публичное и официальное заявление российского офицера, поскольку сделано оно в суде.

Житель Брянской области Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года во время срочной службы в Наро-Фоминске (13-й танковый полк Кантемировской танковой, войсковая часть 32010). По мнению обвинения, командир Горбунова Олег Леонтьев велел ему перегнать танк, хотя он не прошел соответствующего обучения.

12 марта 2018 года сообщалось, что Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия.

 

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Теги: Сирия, суд, рф, Олег Леонтьев, фонд право матери
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