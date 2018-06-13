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13.06.2018, 09:59

Из-за бури NASA приостановило операции марсохода Opportunity

Из-за бури NASA приостановило операции марсохода Opportunity - Фото
Фото: mars.nasa.gov

На Марсе уже две недели бушует пылевая буря, препятствующая проникновению солнечных лучей сквозь атмосферу и лишающая ровер источника энергии

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NASA приостановило выполнение научных операций марсоходом «Оппортьюнити», сообщает сайт агентства.

На Марсе в Долине Настойчивости уже почти две недели бушует пылевая буря, которая препятствует проникновению солнечных лучей сквозь атмосферу и лишает ровер источника энергии.

Одна из характерных особенностей Красной планеты - мощные пылевые бури, которые могут длиться неделями или даже месяцами. Несмотря на то, что плотность атмосферы Марса заметно ниже, чем плотность атмосферы Земли, и во время ураганов количество поднятых в воздух частиц оказывается относительно невелико, это все равно может стать проблемой для роверов, работающих на солнечных батареях. Даже если аппарат попадет в небольшую бурю, осевшего на фотоэлектрические преобразователи слоя пыли может оказаться достаточно, чтобы полезная поверхность, способная преобразовывать солнечную энергию в электрическую, значительно уменьшилась. В этом случае марсоход не сможет выполнять научные эксперименты и передавать данные на Землю.

В 2007 году «Оппортьюнити» уже пережил крупную пылевую бурю, однако тогда максимальное значение оказалось вдвое меньше, 5,5 тау.

6 июня в NASA зарегистрировали заметный спад уровня энергии ровера и перевели его в режим сохранения работы. Все научные операции, выполняемые «Оппортьюнити», были прекращены. Последние данные показывают, что температура марсохода упала до −29 градусов Цельсия. Минимальная рабочая температура аппарата составляет −40 градусов, поэтому сейчас его системы работают на поддержание тепла в батареях.

Глобальная карта пылевого шторма на Марсе, данные за 6 июня (фото - NASA)

С другой стороны, пыль может отчасти помочь роверу, поскольку она, поглощая солнечные лучи, также впитывает и тепло, что в свою очередь повышает температуру окружающей среды.

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Кроме того, «Оппорьюнити» 10 числа передал сигнал на Землю - значит, его энергии пока что хватает для поддержания связи. Однако если ураган продлится слишком долго, он может поставить под угрозу работу марсохода и все научные операции. 

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Теги: nasa, НАСА, Марс, космос, марсоход, марсоход Opportunity, Opportunity
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