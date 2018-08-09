Нашелся виновный в "покушении" на президента Венесуэлы - Reuters

Сальваторе Луккезе (фото - скриншот с видео)

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Ранее исключенный из оппозиционной партии экс-глава муниципальной полиции признался в организации "попытки" убийства Николаса Мадуро

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Экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и бывший член оппозиционной партии заявил, что участвовал в подрыве дронов на военном параде в Карасе, который президент Николас Мадуро объявил попыткой его убийства. Об это он заявил в интервью Reuters.

Сальваторе Луккезе сказал, что он якобы организовал нападение вместе с движением "Сопротивление", которое выступает против политики Мадуро. В него входят студенты, бывшие военные и другие деятели, известные организацией протестов.

Луккезе не смог описать свою роль в "покушении" или назвать других участников, ссылаясь на необходимость защитить их личности.

"У нас была цель, и в тот момент мы не смогли реализовать ее на 100 процентов", – сказал Луккезе. Он подчеркнул, что "вооруженная борьба будет продолжаться".

В агентстве отмечают, что Министерство информации Венесуэлы не ответило на просьбу о комментарии.

Отмечается, что Луккезе сажали в тюрьму после того, как он отказался разгонять протест в 2014 году. По его словам, живет он сейчас за границей.

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Ранее в 2018 году Луккезе покинул оппозиционную партию Народная воля, заявив, что он не согласен с ее диалогом с администрацией Мадуро. Один из лидеров партии Хуан Гуайдо тогда заявил, что он был исключен из-за "разногласий с партией и национальным руководством".

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4 августа во время выступления Николаса Мадуро на военном параде в Каракасе взорвался дрон. Власти назвали это покушением на жизнь главы государства и обвинили в этом правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом, которые помогали якобы главному заказчику убийства - лидеру венесуэльской оппозиции Хулио Борхесу, проживающему в Колумбии. Правительство этой страны отвергло все обвинения.