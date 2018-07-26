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26.07.2018, 08:31

НАТО официально открыло путь Македонии к членству в Альянсе

НАТО официально открыло путь Македонии к членству в Альянсе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Скопье начались переговоры по вступлению Македонии в НАТО

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В столице Македонии Скопье 25 июля делегация НАТО провела встречу рабочей группы по членству страны в Альянсе. Об этом собщает пресс-служба правительства Македонии.

"Деятельность этой рабочей группы начала переговоры о вступлении в НАТО, и следовательно - процесс обретения членства в Альянсе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны обсуждали процессы и процедуры по обретению членства в Альянсе. Кроме того речь шла об обязательствах  Македонии таких как завершение реформ, направленных на укрепление верховенства права, и реформ в сфере обороны.

Фото: vlada.mk

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В июле на саммите НАТО члены Альянса согласились разблокировать переговоры о членстве Македонии. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит возможности завершить вступление Македонии в НАТО, если страна не согласится менять свое конституционное название.

Известно, что Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС. 

Осенью Македония проведет консультативный референдум, в ходе которого граждан спросят: "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Республикой Греция?". 

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Теги: нато, македония, Скопье, альянс, членство македонии в нато, членство в нато
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