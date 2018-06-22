Навальный собирает митинги в семи городах России

Алексей Навальный (фото - Дмитрий Серебряков)

commenthover

Заявки поданы пока только в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу в РФ

Реклама

Реклама

Минимум в семи городах РФ власти согласовали акции российского оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает российский РБК.

Власти Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска и Комсомольска-на-Амуре разрешили митинги, но предложили альтернативные площадки для их проведения.

В трех городах — Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке — штабам Навального было отказано в проведении митингов. Ответы по остальным заявкам пока не получены.

Навальный анонсировал на 1 июля акции протеста в 20 городах России, исключая те, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.

14 июня 2018 года Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста из-за акции "Он нам не царь"