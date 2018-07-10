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Боты:
10.07.2018, 11:20

Наводнение в Японии: у спасателей трудности, стоит жара до 33°С

Наводнение в Японии: у спасателей трудности, стоит жара до 33°С - Фото
Скриншот из видеозаписи

Власти уже выделили на ликвидацию последствий 70 млрд иен (около $630 млн), в резерве готовы еще 350 млн иен ($3,2 млн)

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Японские спасатели изо всех сил пытаются восстановить инфраструктуру, разрушенную в результате худшего за последние 36 лет наводнения, и доставить помощь пострадавшим. Ситуацию осложняет то, что в стране стоит жара, а у многих потерпевших нет питьевой воды, пишет Reuters.

На прошлой неделе ливни спровоцировали наводнение и оползни на западе Японии. Шесть миллионов граждан вынуждены были эвакуироваться из домов. По состоянию на утро 10 июля погибшими от стихии считаются 127 человек, пропавшими без вести - 63.

3500 потребителей остаются без света. Ситуация с водой гораздо хуже: ее почти нет у более 200 тысяч человек - и это при дневных температурах около 33 градусов по Цельсию.

Очевидцы рассказывают, что наводнение усиливалось так быстро, что некоторые люди смогли уйти от него в последние минуты. Многие отнеслись к предупреждению об эвакуации безответственно, так как наводнения здесь - не редкость, но обычно они не ведут к таким разрушениям.

"Если бы мы замешкались на пять минут, то не выжили бы. Было темно и не видно, что происходит на самом деле, хотя мы и знали, что снаружи - вода. Но мы не понимали, насколько все серьезно", - сказал Юсуке Сува, который успел выехать из района бедствия с женой рано утром в субботу.

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В Японии проживает 126 млн человек, а поскольку страна испещрена горами, пригодной для нормальной жизни территории там относительного немного. Плотность населения - около 340 человек на квадратный километр. Из-за этого люди живут и в таких подверженных наводнениям районах.

Новое предостережение было направлено сегодня жителям префектуры Хиросима: местная река была заблокирована на порогах мусором, и начался ее разлив.

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Теги: спасательная операция, япония, наводнение, катастрофа, стихия
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