Найден черный ящик разбившегося на Кубе пассажирского Боинга

Скриншот из видеозаписи

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Все люди на борту Боинга-737, кроме двух кубинских женщин, погибли. Выжившие находятся в критическом состоянии из-за сильнейших травм и ожогов

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Поисковые группы обнаружили второй из двух черных ящиков пассажирского самолета, который 18 мая разбился вскоре после вылета из аэропорта в Гаване. Об этом со ссылкой на государственные кубинские СМИ сообщило агентство Reuters.

На следующий после катастрофы день был найден первый бортовой самописец - тот, который фиксирует переговоры экипажа.

Расследовать причины крушения кубинским властям помогают мексиканские и американские эксперты.

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18 мая 2018 года пассажирский Boeing 737-201 Advanced мексиканской авиакомпании Global Airruen (взят в лизинг авиакомпанией Cubana de Aviación) разбился вскоре после вылета по рейсу CU-972 Гавана—Ольгин из аэропорта им. Хосе Марти в Гаване, рухнув в 19 км от центра столицы в районе Сантьяго де лас Вегас. Погибли 111 человек, 2 женщин выжили - они "тяжелые". Украинцев на борту не было.

Это самая крупная авиакатастрофа на Кубе за последние 30 лет: в 1989 году потерпел крушение советский пассажарский самолет Ил-62M, погибли 126 человек.