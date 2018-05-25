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25.05.2018, 14:41

Найден черный ящик разбившегося на Кубе пассажирского Боинга

Найден черный ящик разбившегося на Кубе пассажирского Боинга - Фото
Скриншот из видеозаписи

Все люди на борту Боинга-737, кроме двух кубинских женщин, погибли. Выжившие находятся в критическом состоянии из-за сильнейших травм и ожогов

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Поисковые группы обнаружили второй из двух черных ящиков пассажирского самолета, который 18 мая разбился вскоре после вылета из аэропорта в Гаване. Об этом со ссылкой на государственные кубинские СМИ сообщило агентство Reuters.

На следующий после катастрофы день был найден первый бортовой самописец - тот, который фиксирует переговоры экипажа.

Расследовать причины крушения кубинским властям помогают мексиканские и американские эксперты.

Смотрите также: Появилось видео с места крушения самолета на Кубе

18 мая 2018 года пассажирский Boeing 737-201 Advanced мексиканской авиакомпании Global Airruen (взят в лизинг авиакомпанией Cubana de Aviación) разбился вскоре после вылета по рейсу CU-972 Гавана—Ольгин из аэропорта им. Хосе Марти в Гаване, рухнув в 19 км от центра столицы в районе Сантьяго де лас Вегас. Погибли 111 человек, 2 женщин выжили - они "тяжелые". Украинцев на борту не было.

Это самая крупная авиакатастрофа на Кубе за последние 30 лет: в 1989 году потерпел крушение советский пассажарский самолет Ил-62M, погибли 126 человек.

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Теги: куба, авиакатастрофа, Boeing 737, черный ящик
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