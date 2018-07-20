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20.07.2018, 22:48

Найдена запись: Трамп знал о выплате отступных порномодели - СМИ

Найдена запись: Трамп знал о выплате отступных порномодели - СМИ - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Адвокат тайно записал разговор с Трампом, в котором обсуждалась эта тема

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Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн за два месяца до президентских выборов 2016 года тайно записал разговор с Трампом, в котором обсуждались выплаты бывшей модели Playboy, заявившей о романе с Трампом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов и собственные источники.

Как сообщает издание, запись изъяли при обыске офиса Коэна детективами ФБР в рамках расследования Минюстом причастности адвоката Трампа к выплатам женщинам для сглаживания компромата о Трампе перед выборами в 2016 году. В частности, речь идет о возможном нарушении федеральных законов о финансировании.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани подтвердил, что Трамп на записи обсуждал вопрос выплаты с Коэном, однако подчеркнул, что платеж никто не совершал.

Сторми Дэниэлс утверждает, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. По утверждению Дэниэлс, связь продлилась несколько месяцев. Впервые она рассказала в СМИ о любовных отношениях с Трампом в 2011 году, за 5 лет до президентских выборов, в которых участвовал Трамп.

Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 тыс из своего кармана за молчание. При этом адвокат подчеркнул, что Трамп категорически отрицает связь с порноактрисой.

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Теги: дональд трамп, порнозвезда, Сторми Дэниэлс
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