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04.06.2018, 13:48

Названы самые влиятельные города мира в 2018 году - доклад

Названы самые влиятельные города мира в 2018 году - доклад - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ТОП-3 вошли Нью-Йорк, Лондон и Париж

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Консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году в рамках ежегодного доклада Global Cities Report.

Аналитики изучили влиятельность и авторитетность 135 мегаполисов мира.

За критерии оценки они взяли несколько десятков различных факторов, которые можно разделить на пять категорий: деловой климат, человеческие ресурсы, обмен информацией, культурный уровень и политическая активность общественности.

В первую тройку вошли Нью-Йорк, Лондон и Париж.

Топ-25 самых влиятельных городов мира выглядит таким образом:

  1. Нью-Йорк
  2. Лондон
  3. Париж
  4. Токио
  5. Гонконг
  6. Лос-Анджелес
  7. Сингапур
  8. Чикаго
  9. Пекин
  10. Брюссель
  11. Вашингтон
  12. Сеул
  13. Мадрид
  14. Москва
  15. Сидней
  16. Берлин
  17. Мельбурн
  18. Торонто
  19. Шанхай
  20. Сан-Франциско
  21. Вена
  22. Амстердам
  23. Барселона
  24. Бостон
  25. Буэнос-Айрес 

20 апреля американский журнал Time назвал сотню самых влиятельных людей мира 2018 года.

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Теги: города, влиятельные города, города мира
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