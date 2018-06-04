Названы самые влиятельные города мира в 2018 году - доклад

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В ТОП-3 вошли Нью-Йорк, Лондон и Париж

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Консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году в рамках ежегодного доклада Global Cities Report.

Аналитики изучили влиятельность и авторитетность 135 мегаполисов мира.

За критерии оценки они взяли несколько десятков различных факторов, которые можно разделить на пять категорий: деловой климат, человеческие ресурсы, обмен информацией, культурный уровень и политическая активность общественности.

В первую тройку вошли Нью-Йорк, Лондон и Париж.

Топ-25 самых влиятельных городов мира выглядит таким образом:

Нью-Йорк Лондон Париж Токио Гонконг Лос-Анджелес Сингапур Чикаго Пекин Брюссель Вашингтон Сеул Мадрид Москва Сидней Берлин Мельбурн Торонто Шанхай Сан-Франциско Вена Амстердам Барселона Бостон Буэнос-Айрес

20 апреля американский журнал Time назвал сотню самых влиятельных людей мира 2018 года.