Названы самые влиятельные города мира в 2018 году - доклад

Консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году в рамках ежегодного доклада Global Cities Report.
Аналитики изучили влиятельность и авторитетность 135 мегаполисов мира.
За критерии оценки они взяли несколько десятков различных факторов, которые можно разделить на пять категорий: деловой климат, человеческие ресурсы, обмен информацией, культурный уровень и политическая активность общественности.
В первую тройку вошли Нью-Йорк, Лондон и Париж.
Топ-25 самых влиятельных городов мира выглядит таким образом:
20 апреля американский журнал Time назвал сотню самых влиятельных людей мира 2018 года.