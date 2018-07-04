В США 92-летняя женщина убила сына: хотел сдать в дом престарелых

Обвиняемая Анна Блессинг (фото - CNN)

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92-летнюю женщину обвиняют в том, что она застрелила своего сына - тот хотел поселить мать в дом престарелых

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В США 92-летнюю женщину обвиняют в убийстве своего 72-летнего сына, который хотел отправить мать в дом престарелых. Об этом сообщает CNN.

Анна Блессинг спрятала в кармане халата два пистолета и несколько раз выстрелила в сына. В это время в комнате также была подруга убитого. Ей пришлось сопротивляться, пока не удалось выбить оружие. Она рассказала, что пожилая женщина говорила сыну, что устала от такого обращения к себе.

В полиции рассказали, что женщина вероятно думала об убийстве несколько дней, потому что перед этим был спор из-за того, что сын хотел поместить ее в дом престарелых. Мать переехала жить к сыну около полугода назад.

Когда правоохранители выводили женщину из дома, она сказала "Ты забрал мою жизнь, а я заберу твою".