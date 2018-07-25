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25.07.2018, 21:16

Несчастна в браке: суд Британии не счел это причиной для развода

Несчастна в браке: суд Британии не счел это причиной для развода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пара в браке с 1978 года и имеет двух взрослых детей, однако женщина хочет развестись, потому что чувствует себя несчастной

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Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию 68-летней британки Тини Оуэнс, которая хочет развестись со своим 80-летним мужем Хью после 40 лет брака на том основании, что она с ним несчастна. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, муж женщины отказывается давать ей развод.

Верховный суд единогласно отклонил апелляцию, то есть она должна оставаться в браке до 2020 года.

Адвокат Оуэнс сказал, что она «опустошена» решением, которое «не позволяет ей двигаться вперед по жизни».

Агентство напоминает, что, согласно действующему закону в Англии и Уэльсе, если люди не могут доказать, что их брак был разрушен из-за измены, безрассудного поведения или того, что один из партнеров бросил другого, единственный способ получить развод без согласия супруга - это жить отдельно в течение пяти лет.

Пара в браке с 1978 года и имеет двух взрослых детей.

Оуэнс сказала, что думает о разводе с 2012 года. Она утверждает, что брак сломался безвозвратно, и что ее муж вел себя так, что от нее нельзя было ожидать, что он будет жить с ним.

Хью отвергает обвинения своей супруги. Он говорит, что если их брак безвозвратно разбился, то это потому, что у нее был роман, или потому, что ей было скучно.

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Теги: суд, британия, Уэльс, развод
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