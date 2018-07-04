"Нужно спешить": ЕС придумал, как защититься от наплыва мигрантов

Фото: пресс-служба Frontex

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Пограничников Frontex на внешних рубежах европейского объединения стран к 2020 году станет больше - 10 тысяч

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К 2020 году внешние границы Европейского Союза будут охранять 10 тысяч пограничников. О таких мерах для предотвращения миграционного кризиса в ЕС во время выступления в Европарламенте рассказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Первоначально считалось, что нам придется сделать это к 2027 году. Но теперь мы говорим о 2020-м. Нам нужно спешить с этим вопросом", - подчеркнул он.

По словам Юнкера, необходимо расширить мандат пограничников ЕС, которые сейчас действуют как силовой блок Frontex - агентства ЕС по безопасности внешних границ.

У пограничников, считает он, должно быть право работать в третьих странах - хоть и всегда с их согласия.

Очередная партия мигрантов у берегов Европы (фото - Frontex):

Юнкер говорил о том, что "важно договориться" с государствами Европы и Северной Африки о создании центров по приему беженцев на севере африканского континента, но при этом "быть осторожными, чтобы не создать впечатление, что у нас возврат к неоколониальным отношениям".

Брюссель готов выделить на такие центры 500 млн евро.

Ранее Албания, Алжир, Марокко, Тунис и Египет заявили, что не собираются создавать миграционные центры на своей территории.

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Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют родственникам в другие страны из ФРГ, в 2016 году составила около 17,7 млрд евро: это на 6,5 млрд больше, чем в 2007-м.