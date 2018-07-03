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03.07.2018, 13:04

NYT: Трамп в письмах союзникам по НАТО угрожает и требует денег

NYT: Трамп в письмах союзникам по НАТО угрожает и требует денег - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

По информации газеты, президент США разослал письма лидерам стран, в которых требует выделения больших средств на оборону в рамках Альянса

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Президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, в июне Трамп направил жесткие письма с требованиями к лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады. 

Ссылаясь на дипломатические источники , журналисты заявляют, что американский президент отправил по меньшей мере 12 таких писем, в том числе главам Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Испании.

Издание обращает внимание, что эти письма указывают на обострение отношений между США и партнерами по НАТО накануне саммита Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе (Бельгия).

Отмечается, что Трамп неоднократно уже усомнился в ценности Альянса, отмечая, что США вкладывают больше всего средств в коллективную оборону.

Кроме того, 16 июня в Хельсинки состоится встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Среди прочего они обсудят Украину, Сирию и вмешательство в выборы США 2016 года.

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Теги: Германия, дональд трамп, нато, нидерланды, италия, канада, оборона, коллективная оборона
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