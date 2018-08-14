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14.08.2018, 16:43

Обвал моста в Генуе: очевидцы говорят, что в него ударила молния

Обвал моста в Генуе: очевидцы говорят, что в него ударила молния - Фото

Местные СМИ пишут, что в момент обрушения моста шел сильный дождь

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Очевидцы сообщают, что перед обрушением автомобильного моста в итальянской Генуе в него ударила молния. Об этом пишут итальянские СМИ, в частности агентство ANSA и телеканал Rai News 24.

Сообщается, что в момент обрушения моста шел сильный дождь.

Телеканалу Rai News 24 о молнии сообщили очевидцы, которые находились в машине возле моста до его крушения.

«Это было сразу после 11:30, когда мы увидели, что молния ударила по мосту, и мы увидели, что мост падает» - сказал агентству ANSA один из свидетелей происшествия.

На севере Италии, в Генуе обрушилась секция автомобильного моста Моранди над рекой Полчевера. Во время обрушения на мосту находились автомобили.

На месте происшествия работают спасатели, людей под завалами ищут с собаками, дежурят медицинские самолеты.

Пока что известно об 11 погибших и 6 пострадавших, однако спасатели опасаются, что количество жертв возрастет.

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Теги: италия, мост, молния, генуя, моранди
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