ООН готова помочь КНДР избавиться от ядерного оружия

Антониу Гутерреш

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Гутерреш также обещает, если попросят, обеспечить контроль за соблюдением моратория на ядерные испытания

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, по запросу сторон, соответствующие органы ООН готовы оказать помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи, включая верификацию. Об этом сообщает Голос Америки.

У Международного агентства по атомной энергии есть мандат на обеспечение гарантий для всех ядерных материалов, используемых в мирных средствах, в том числе материалов, изъятых из военных программ, отметил Гутерреш.

Организация по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний может также сыграть важную роль в наблюдении за соблюдением анонсированного КНДР моратория на ядерные испытания, добавил Гутерреш.

У организации есть комплексный режим верификации, призванный гарантировать отсутствие ядерных испытаний, которые остались незамеченными. В прошлом она неоднократно сообщала о подземных ядерных испытаниях в КНДР, когда специальные мониторинговые станции фиксировали необычную сейсмическую активность в этой стране, а затем о выявлении радиоактивности на региональных станциях.

11 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея предварительно подтвердила готовность выполнить основное требование США - полную и контролируемую денуклеаризацию Корейского полуострова.

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре.