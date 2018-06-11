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11.06.2018, 21:38

ООН готова помочь КНДР избавиться от ядерного оружия

ООН готова помочь КНДР избавиться от ядерного оружия - Фото
Антониу Гутерреш

Гутерреш также обещает, если попросят, обеспечить контроль за соблюдением моратория на ядерные испытания

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, по запросу сторон, соответствующие органы ООН готовы оказать помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи, включая верификацию. Об этом сообщает Голос Америки.

У Международного агентства по атомной энергии есть мандат на обеспечение гарантий для всех ядерных материалов, используемых в мирных средствах, в том числе материалов, изъятых из военных программ, отметил Гутерреш.

Организация по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний может также сыграть важную роль в наблюдении за соблюдением анонсированного КНДР моратория на ядерные испытания, добавил Гутерреш.

У организации есть комплексный режим верификации, призванный гарантировать отсутствие ядерных испытаний, которые остались незамеченными. В прошлом она неоднократно сообщала о подземных ядерных испытаниях в КНДР, когда специальные мониторинговые станции фиксировали необычную сейсмическую активность в этой стране, а затем о выявлении радиоактивности на региональных станциях.

11 июня  госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея предварительно подтвердила готовность выполнить основное требование США - полную и контролируемую денуклеаризацию Корейского полуострова. 

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре.

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Теги: антониу гутерреш, денуклеаризация, кндр, МАГАТЭ
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