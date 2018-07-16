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16.07.2018, 14:36

Отомстили за смерть друга: толпа убила 292 крокодила в Индонезии

Отомстили за смерть друга: толпа убила 292 крокодила в Индонезии - Фото
Фото: Getty Images

Местные жители уничтожили всех рептилий на ферме

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В Индонезии толпа разъяренных жителей города Соронг убила всех крокодилов на местной ферме: так они отомстили за смерть одного из работников фабрики от зубов рептилии, сообщает ВВС.

31-летний сотрудник фабрики по производству тофу собирал траву для скота на территории крокодильей фермы, когда на него напали. Местные жители услышали его крики, но не успели спасти мужчину.

Сразу после похорон друзья погибшего отправились на ферму и убили 292 рептилии. Мужчины вооружились топорами, ножами, дубинами и убивали даже детенышей крокодилов.

"Они ловили их, вытаскивали на берег и избивали до смерти. На это было жутко смотреть", — сообщила местная жительница.

Власти и полиция не смогли справиться с массовыми бесчинствами. Убийство крокодилов в этой стране является незаконным и карается заключением.

Ранее в Эфиопии крокодил убил протестантского священника, который крестил людей возле озера в южной части страны. Местные рыбаки и последователи пытались спасти священника, однако он умер от укусов в область ног, спины и рук.

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Теги: убийство, крокодил, индонезия
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