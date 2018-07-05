Отравление Новичком вызвало волну фейков из России - МВД Британии

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что РФ дала старт кампании по дезинформации сразу же, как только еще двое британцев отравились веществом типа Новичок, но уже не в Солсбери, а в Эймсбери. Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на слова Джавида в парламенте страны.
"Российская кампания по дезинформации началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал Джавид.
В связи с этим министр призвал к полной публичности проводимого расследования и отметил, что крайне важно, чтобы Британия обнародовала информацию о появляющихся доказательствах по делу незамедлительно.
По словам Джавида, Великобритания ожидает дальнейшую дезинформацию со стороны российских властей.
30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания.
Сейчас пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей.
Полиция заявила, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию токсина в результате обращения с зараженным предметом.
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