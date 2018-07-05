Отравленный Новичком в Эймсбери "пускал слюни и галлюцинировал"

Дон Стерджесс и Чарльз Роули (коллаж из их страниц в Facebook)

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Знакомый 45-летнего Чарльза Роули, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, рассказал СМИ, каким было его состояние до комы

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Незадолго до того, как впасть в кому, отравленный нервно-паралитическим веществом Новичок англичанин Чарльз Роули "пускал слюни и галлюцинировал". Так описал состояние обнаруженного в Эймсбери мужчины его приятель, 29-летний Сэм Хобсон, пишет британское издание The Standard.

По данным СМИ, которые не подтверждает и не опровергает полиция, Роули был (или является) героиновым наркоманом.

"У Чарли началось сильное слюноотделение, его бросало из стороны в сторону. Он словно был в другом мире, галлюцинировал. Нет, он не был под кайфом или чем-то таким, был трезв как стеклышко. Я такого еще не видел. Вызвал скорую, и его увезли", - сообщил Хобсон.

Поначалу полисмены, прибывшие на место происшествия, думали, что у них передозировка из-за совокупности наркотиков вроде героина или крэка. Позднее медики это опровергли.

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30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

Сейчас пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей. В Эймсбери перекрыты несколько улиц.

4 марта в Солсбери отравили осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы, а Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".