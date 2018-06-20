Папа римский Франциск назвал политику Трампа "аморальной"

Папа римский Франциск раскритиковал политику разделения семей мигрантов, проводимую администрацией Дональда Трампа. Он заявил, что популизм не может быть ответом на проблемы миграции в мире, сообщает Reuters.
Франциск сказал, что поддерживает недавние заявления католических епископов США, которые назвали практику разделения детей и родителей «противоречащей католическим ценностям» и «аморальной».
«Это непросто, но популизм - это не решение», - сказал Франциск.
В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.
Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.
Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.
Члены Демократической партии и правозащитники критикуют "политику нулевой терпимости" Трампа.