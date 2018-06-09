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09.06.2018, 15:31

Папа Франциск призвал использовать чистые источники энергии

Папа Франциск призвал использовать чистые источники энергии - Фото
Папа Римский Франциск

По мнению папы, миру нужен энергетический комплекс, который противодействовал бы загрязнению среды и способствовал социальной справедливости

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Папа римский Франциск предупредил, что изменение климата может уничтожить человечество, и призвал энергетические компании перейти на чистые виды топлива, чтобы предотвратить катастрофу. Об этом сообщает Reuters.

«Цивилизация требует энергии, но использование энергии не должно разрушать цивилизацию», - сказал папа руководителям нефтяных компаний в Ватикане.

По его мнению, миру нужен энергетический комплекс, который противодействовал бы загрязнению окружающей среды, ликвидировал нищету и способствовал социальной справедливости.

Проведенная в Ватикане конференция собрала руководителей нефтяных компаний, инвесторов и экспертов, которые, как и папа, обеспокоены изменениями климата.

«Наше стремление обеспечить энергию для всех не должно приводить к катастрофическому повышению глобальных температур, более суровым условиям и увеличению уровня бедности», - сказал Франциск.

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Теги: климат, папа франциск, источники энергии, глобальное потепление
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