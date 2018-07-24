Пожары в Греции: количество жертв превысило 60 человек

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

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По данным СМИ, среди жертв есть туристы из Польши

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Число погибших в результате лесных пожаров в Греции превысило 60 человек. Об этом сообщает Protothema.

В городе Мати, где ранее сообщилось о "десятках погибших" в поле неподалеку от местной таверны, обнаружили еще 11 тел погибших.

По данным СМИ, четверо человек, в том числе двое детей, найдены мертвыми в их доме, еще четверо погибли, пытаясь выйти из автомобиля.

Тела двух людей нашли на одном из холмов, еще один мужчина погиб вблизи таверны.

Польское агентство РАР сообщило, что среди жертв есть двое туристов из Польши.

24 июля 2018 года сообщалось, что жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин стали 50 человек.

Многие считаются пропавшими без вести.

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