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24.07.2018, 11:01

Пожары в Греции: МИД заявил, что украинцев среди пострадавших нет

Пожары в Греции: МИД заявил, что украинцев среди пострадавших нет - Фото
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

В результате пожаров в районе Афин пострадали 200 человек, отметили в Министерстве иностранных дел

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Украинцев среди пострадавших от масштабных пожаров вблизи Афин в Греции нет. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

По его словам, около 200 человек пострадали.  "По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - отметил Кирилич.

24 июля 2018 года сообщалось, что жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин стали уже по меньшей мере 50 человек.

Многие считаются пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти туристов из Дании, которые пытались скрыться от пожара на лодке в этом районе. О них пока ничего неизвестно.

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Теги: Василий Кирилич, МИД, украинцы, пострадавшие, пожары в греции
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