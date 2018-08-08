Politico узнали, какую записку Путин передал Трампу в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

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В документе, который попал на стол к хозяину Белого дома, россияне изложили ряд предложений по взаимному разоружению - от ядерного оружия до космоса

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Российский президент Владимир Путин на встрече 16 июля в Хельсинки передал американскому лидеру Дональду Трампу документы с предложением продлить на пять лет договор об ограничении ядерных арсеналов. Об этом со ссылкой на документ "Диалог по вопросу контроля над вооружениями" пишет журнал из США Politiсо.

Издание утверждает, что страницы под грифом секретно попали в редакцию от россиянина, "получившего их от чиновника в РФ, который сказал, что этот документ Путин передал Трампу".

Среди предложений Путина Трампу - продление на пять лет действия договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Он в 2010 году был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, и его действие истекает в 2021-м. Это соглашение ограничивает размер ядерных арсеналов стран-подписантов.

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Также Москва, как утверждает издание, предлагает подтвердить приверженность Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Помимо этого, Путин в Хельсинки якобы говорил с Трампом о новом запрете на размещение оружия в космосе, а также выступил за создание механизма консультаций на уровне министров обороны и иностранных дел.

В Белом доме отказались прокомментировать Politico эту информацию, кроме опровержения того, что Трамп получил какие-либо подобные документы.

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