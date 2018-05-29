Последствия очевидны: РФ о намерении Польши разместить базу США

Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)

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В Кремле заявили о готовности реагировать на создание постоянной базы США в Польше

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Кремль заявил о готовности реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ после сообщения о намерении Польши разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Это (создание военной базы США в Польше - ред.), конечно, суверенное решение каждой страны, если такое решение принимается. Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны", - заявил представитель Кремля.

Он назвал это "постепенной экспансией военной структуры НАТО" в сторону российских границ.

По словам Пескова, это приводит "к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать таким образом паритет, который каждый раз нарушается".

28 мая Министерство обороны Польши опубликовало документ "Предложение о постоянном присутствии США в Польше", согласно которому, Варшава предлагает Вашингтону разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, с целью "сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе".

26 мая президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что в скором времени Украина может вступить в НАТО и силы Североатлантического альянса разместят вблизи российской границы военное оборудование.