Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 03:56

Последствия очевидны: РФ о намерении Польши разместить базу США

Последствия очевидны: РФ о намерении Польши разместить базу США - Фото
Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)

В Кремле заявили о готовности реагировать на создание постоянной базы США в Польше

Реклама
Реклама

Кремль заявил о готовности реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ после сообщения о намерении Польши разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Это (создание военной базы США в Польше - ред.), конечно, суверенное решение каждой страны, если такое решение принимается. Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны", - заявил представитель Кремля.  

Он назвал это "постепенной экспансией военной структуры НАТО" в сторону российских границ.

По словам Пескова, это приводит "к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать таким образом паритет, который каждый раз нарушается".

28 мая Министерство обороны Польши опубликовало документ "Предложение о постоянном присутствии США в Польше", согласно которому, Варшава предлагает Вашингтону разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, с целью "сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". 

26 мая президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что в скором времени Украина может вступить в НАТО и силы Североатлантического альянса разместят вблизи российской границы военное оборудование.  

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, дмитрий песков, нато, расширение нато, минобороны польши
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Военно-морские силы НАТО: проблема соответствия российской угрозе
Политика Военно-морские силы НАТО: проблема соответствия российской угрозе
Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Мир Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 