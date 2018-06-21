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21.06.2018, 11:43

Правозащитники заявляют: детям мигрантов в США дают наркотики

Правозащитники заявляют: детям мигрантов в США дают наркотики - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правозащитники подали иск в суд, где заявили, что детей мигрантов в центре реабилитации заставляют употреблять психотропные вещества

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Дети-иммигранты якобы регулярно и принудительно получают ряд психотропных препаратов в детских домах, финансируемых правительством США, для лечения психотравм после задержания и в некоторых случаях разлуки с родителями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исковое заявление, поданное 16 апреля в Лос-Анджелесе Центром по правам человека и конституционного права.

Согласно заявлению, дети в Центре лечения Шилоха в Техасе получают наркотические препараты, "независимо от их состояния и без согласия родителей".

Отмечается, что Центр, специализирующийся на услугах для детей и молодежи с поведенческими и эмоциональными проблемами, не ответил на запрос о комментариях.

Карлос Ольгин, адвокат, представляющий Центр, сообщил, ссылаясь на слова молодых людей из Шилоха, что им давали до девяти разных таблеток утром и шесть вечером, предупреждая, что их якобы возьмут под стражу, если они откажутся от препаратов.

Некоторые заявили, что им насильно делали инъекции, когда они отказались принимать лекарства.

По словам одной из матерей, с членами семьи не консультировались о лекарствах, которые давали ее дочери. Другая мать сказала, что ее дочь получила такие мощные препараты против тревоги, что теряла несколько раз сознание.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ по проблеме иммиграции, призванный предотвратить разделение семей мигрантов на границе. 

Из-за политики "нулевой толерантности" с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. 

Смотрите также: В США вспыхнул скандал вокруг содержания детей мигрантов: видео 

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Теги: США, мигранты, дети мигрантов, политика нулевой толерантности
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