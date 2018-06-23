Премьер Канады Трюдо оштрафован за незадекларированные очки

Джастин Трюдо ( фото - Getty Images)

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Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200

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Премьера Канады Джастина Трюдо оштрафовали на $100 за то, что он не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков, сообщает CBC.

Наблюдательный орган по этике Канады оштрафовал Трюдо за нарушение Закона о конфликте интересов: за ношение незадекларированных солнцезащитных очков. Премьер не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков Fellow Earthlings в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан. Стоимость очков этого бренда - от $300 до $500.

Пресс-секретарь Трюдо объяснила произошедшее тем, что "в результате административной ошибки" необходимые формы не были заполнены в течение 30 дней.

Согласно законодательству Канады, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200.

Трюдо уже оплатил назначенный ему штраф.

Ранее премьер-министр Канады заявил, что использование марихуаны будет легализовано по всей стране начиная с 17 октября.