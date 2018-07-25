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25.07.2018, 10:18

Прорыв дамбы в Лаосе: 19 погибших и сотни пропавших без вести

Прорыв дамбы в Лаосе: 19 погибших и сотни пропавших без вести - Фото
Фото: ABC Laos

Официально подтверждена гибель 19 человек, но власти признают, что спасательную операцию проводить очень тяжело и число погибших может быть больше

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В результате прорыва дамбы в Лаосе погибли по меньшей мере 19 человек - это подтвержденные факты гибели людей. Об этом сообщает Reuters.

Больше трех тысяч человек ждут спасения в отдаленной части страны. Их дома оказались затоплены или снесены потоком воды. 

Уже эвакуировали больше 2,8 тысяч человек. По информации местных СМИ, погибших на самом десятки, но найти тела очень сложно. 

Еще сотни людей продолжают считаться пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается, но власти признают, что проводить ее полноценно очень сложно. 

Местные медиа показали жителей сел, которые сидят на крышах своих затопленных домов и ждут помощи, некоторые пытаются сделать плот из досок. 

Прорыв произошел вчера, 24 июля. Из плотины вылилось по меньшей мере 5 млрд кубометров воды. Потоком воды смыло людей и целые села. 

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Теги: погибшие, Лаос, прорыв, дамба
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