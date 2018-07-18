Путин приказал ликвидировать Шиханы, где могли создать Новичок

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Речь идет об объекте на территории Саратовской области, где находится 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ

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Закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области России, где, как считает британская разведка, могли разрабатывать нервно-паралитический яд Новичок, будет ликвидировано в 2019 году. Об этом идет речь в указе российского президента Владимира Путина, который опубликован сегодня, 17 июля, на официальном портале правовой информации РФ.

Указом ЗАТО (Вольск-17 и Вольск-18) ликвидируется с 1 января следующего года, и на это бюджету области выделят 63,8 млн рублей на два года.

ЗАТО Шиханы создали 21 год назад после указа президентом РФ Бориса Ельцина. Там находится 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ, основной НИИ российской армии по радио-, хим- и биозащите.

В апреле газета The Times со ссылкой на разведку Британии сообщила, что именно там на мощностях бывшего института технологии органического синтеза на территории в/ч 61469 был разработан Новичок.

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4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме Скрипалей в инциденте и сопряженном с ним случае в Эймсбери пострадали десятки человек, из них умер еще один. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".