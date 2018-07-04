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04.07.2018, 18:15

Пыльная эпопея: марсоход Opportunity скрылся от астрономов NASA

Пыльная эпопея: марсоход Opportunity скрылся от астрономов NASA - Фото
Фото: ExtremeTech

С ровером пропала связь во время гигантской пыльной бури на Марсе

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Марсоход Opportunity не выходит на связь уже несколько недель. Об этом сообщает Space.com

Согласно сообщению, причиной всему гигантская пыльная буря, которая бушует на Марсе с начала мая. Солнечная батарея Opportunity не смогла перезарядиться и вошла в спящий режим,.

"Мы не получали данных от ровера в течение пары недель", - сказал Рэй Арвидсон, заместитель главного исследователя марсианской миссии NASA.

Отмечается, что Opportunity теперь, скорее всего, работает в режиме малой мощности, "в которой ровер просыпается, проверяет свою мощность и, если она слишком мала, снова возвращается спать".

"В какой-то момент, когда шторм утихает, Opportunity должен проснуться, решить, что у него достаточно энергии для передачи сигнала от антенны с низким коэффициентом усиления и передать сигнал вроде "Я бодрствую и в порядке, но я снова возвращаюсь спать". Мы слушали, но пока буря продолжается в полную силу", - добавляет ученый.

Когда Opportunity получит достаточное количество света для зарядки, то подключит батарею к электронике, а затем попытается разбудить себя каждый день, когда Солнце находится на самой высокой точке в небе. Именно тогда NASA попробует выйти с ним на связь.

Проблемы возникнут, если Opportunity не сможет обеспечить достаточную мощность, чтобы поддерживать работу часов. Тогда ровер может проснуться в неподходящее время и потратить энергию зря. 

25 июня сообщалось, что во время масштабной пыльной бури на Марсе, когда ровер Curiosity сфотографировал сам себя, пострадал аппарат Opportunity, который работает на другой части Марса, - с ним на несколько дней была потеряна связь. 

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Теги: марсоход
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