Пыльная эпопея: марсоход Opportunity скрылся от астрономов NASA

Марсоход Opportunity не выходит на связь уже несколько недель. Об этом сообщает Space.com.
Согласно сообщению, причиной всему гигантская пыльная буря, которая бушует на Марсе с начала мая. Солнечная батарея Opportunity не смогла перезарядиться и вошла в спящий режим,.
"Мы не получали данных от ровера в течение пары недель", - сказал Рэй Арвидсон, заместитель главного исследователя марсианской миссии NASA.
Отмечается, что Opportunity теперь, скорее всего, работает в режиме малой мощности, "в которой ровер просыпается, проверяет свою мощность и, если она слишком мала, снова возвращается спать".
"В какой-то момент, когда шторм утихает, Opportunity должен проснуться, решить, что у него достаточно энергии для передачи сигнала от антенны с низким коэффициентом усиления и передать сигнал вроде "Я бодрствую и в порядке, но я снова возвращаюсь спать". Мы слушали, но пока буря продолжается в полную силу", - добавляет ученый.
Когда Opportunity получит достаточное количество света для зарядки, то подключит батарею к электронике, а затем попытается разбудить себя каждый день, когда Солнце находится на самой высокой точке в небе. Именно тогда NASA попробует выйти с ним на связь.
Проблемы возникнут, если Opportunity не сможет обеспечить достаточную мощность, чтобы поддерживать работу часов. Тогда ровер может проснуться в неподходящее время и потратить энергию зря.
25 июня сообщалось, что во время масштабной пыльной бури на Марсе, когда ровер Curiosity сфотографировал сам себя, пострадал аппарат Opportunity, который работает на другой части Марса, - с ним на несколько дней была потеряна связь.