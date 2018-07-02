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02.07.2018, 10:00

Резиновые пули и слезоточивый газ: в Турции разогнали ЛГБТ-парад

Резиновые пули и слезоточивый газ: в Турции разогнали ЛГБТ-парад - Фото
Фото: CBS News

Четвертый год подряд в Стамбуле полиция разгоняет представителей ЛГБТ-сообщества и не дает проводить парад

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В Стамбуле в воскресенье, 1 июля, полиция запретила представителям ЛГБТ-сообщества проводить парад. Об этом сообщает Deutsche Welle

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. 

По информации правозащитников Amnesty International, на одной из центральных улиц задержали 11 участников акции. 

Местные власти объяснили запрет на проведение марша соображениями безопасности. При этом были перекрыты все улицы, которые прилегали к месту проведения мероприятия. 

Четвертый год подряд в Стамбуле власти отказывают в проведении марша представителям ЛГБТ-сообщества. В прошлом году также были задержания и применения слезоточивого газа. 

17 июня в Киеве под охраной полиции состоялся Марш равенства. 

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Теги: Турция, лгбт, марш, Стамбул
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