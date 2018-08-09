РФ выдвинула США три условия прекращения войны в Грузии в 2008-ом

Флаг Грузии

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Одним из условий была отставка президента Саакашвили

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В 2008 году глава МИД России Сергей Лавров выдвинул США три условия прекращения российско-грузинской войны. Об этом написала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в статье для The Washington Post.

По ее словам, тогда действительно существовала угроза захвата Тбилиси

Через несколько дней после начала вторжения Лавров в телефонном разговоре выдвинул Вашингтону три условия для прекращения войны.

Во-первых, Кремль хотел, чтобы Грузия гарантировала неприменение силы в регионах, отколовшихся от страны. Во-вторых, россияне требовали отвода грузинских войск. По информации Райс, это было приемлемо для правительства Грузии и ее союзников. Однако третье условие, которое, по словам тогдашнего госсекретаря США, должно было остаться в тайне, шокировала Райс: Лавров сказал, что Саакашвили должен уйти.

На это Райс ответила Лаврову, что между американским госсекретарем и министром иностранных дел России не может быть никаких секретных переговоров о свержении демократически избранного президента.

"Я сказала, что позвоню всем, кому могу, и скажу, что Россия требует свержения грузинского президента ... Он разозлился ... истинные мотивы русских были открыты миру. Саакашвили остался у власти и грузинская демократия была спасена", - отметила Райс .

Во время российско-грузинской войны Кондолиза Райс была государственным секретарем США.

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