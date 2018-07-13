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13.07.2018, 11:24

Роба, изможден и небрит: появилось тюремное фото Пола Манафорта

Роба, изможден и небрит: появилось тюремное фото Пола Манафорта - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images)

В тюрьме города Александрия политтехнологу выдали робу; здесь он также будет в одиночной камере, потому что является "заключенным высокого уровня"

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Вчера, 12 июля, фигуранта "российского дела" и экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта перевели из тюрьмы в провинциальном городе Ворсов в аналогичное учреждение имени Уильяма Г. Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Об этом пишет издание USA Today.

Офис шерифа города показал, как сейчас выглядит бывший лоббист интересов Виктора Януковича и Партии регионов, опубликовал фото политтехнолога в анфас.

"На снимке он небрит и слегка изможден", - отметили в USA Today.

В тюрьме Ворсова статус Манафорта был VIP (Very Important Prisoner, "очень важный заключенный"). Там его условия содержания были соответствующими: ноутбук, телефон, душ в камере, отсутствие униформы.

В новой тюрьме содержатся около 400 заключенных.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу МанфортаПрезидент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".

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Теги: выборы в США, российское дело, пол манафорт, фото, тюрьма
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