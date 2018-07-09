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09.07.2018, 07:10

США обвиняют Россию в переманивании Турции на свою сторону

США обвиняют Россию в переманивании Турции на свою сторону - Фото
Кэй Бэйли Хатчинсон

Представитель США в НАТО считает, что Россия хочет дестабилизировать альянс, переманивая Турцию и других союзников

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Россия пытается переманить на свою сторону Турцию и других союзников США в НАТО. Об этом сказала представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала Fox News.

"Да, я действительно считаю, что Россия пытается переманить Турцию. Они пытаются переманить много наших союзников", - подтвердила Хатчинсон.

Она считает, что РФ пытается дестабилизировать самый сильный оборонительный союз в истории. 

Также Хатчинсон отметила, что важно, чтобы НАТО поддерживало Украину и позицию незаконности аннексии Крыма. 

"Украина очень старается быть сильной нацией и НАТО взяло на себя обязательства помогать", - сказала представитель США в альянсе. 

Турция намерена купить российские системы С-400. Госдепартамент выступает против этого и пригрозил Анкаре поставить в таком случае под вопрос продажу Турции американских истребителей F-35.

29 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция купит у России системы противовоздушной обороны С-400 вопреки угрозам Госдепа США о возможности наложения санкций.

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Теги: Россия, нато, Турция
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