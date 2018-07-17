Россия заплатит 20 тысяч евро из-за убийства Политковской

Анна Политковская

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Европейский суд по правам человека признал, что Россия не установила заказчика убийства журналистки и нарушила конвенцию

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Российские власти не провели эффективное расследование убийства журналистки Анны Политковской и не нашли ее заказчиков. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека.

В ЕСПЧ заявили, что Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека - право на жизнь.

Суд обязал государство выплатить родственникам Политковской 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

ЕСПЧ пришел в выводу, что расследование затянули без уважительных причин.

Заявителями выступали мать журналистки Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова и дети Вера и Илья Политковские. Жалобу подали еще в 2007 году и несколько раз дополняли с учетом судебных процессов в России.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в Москве, в подъезде дома, где она снимала квартиру. В России и за рубежом она была известна как автор публикаций о нарушении прав человека, в том числе в Чечне.

В качестве основной версии убийства следствие рассматривало профессиональную деятельность журналистки.