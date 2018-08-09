Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 10:40

Россияне разочаровались во внешней политике Путина – Левада-центр

Россияне разочаровались во внешней политике Путина – Левада-центр - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

Согласно опросу Левада-центра, 17% россиян указывают на связи президента РФ с крупным капиталом

Реклама
Реклама

Россияне все меньше поддерживают внешнеполитический курс президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского социологического института Левада-центр, опубликованного 9 августа.

Согласно опросу 16% респондентов поддерживают внешнюю политику Путина в июле 2018 года, в марте 2016 года таких было 22%.

Все больше россиян - 16% считают, что ему чужды интересы народа, в марте 2016 года - 11% опрошенных.

Отвечая на вопрос "Чем вам не нравится Владимир Путин?" большинство, как и в предыдущие годы, указывает на связи президента с крупным капиталом (март 2015 года - 21 %, июль 2018 года - 17 %).

Еще 14% опрошенных полагают, что президент связан с коррумпированными политиками.

9% респондентов согласились с утверждением, что Путин не справляется с руководством страной, в марте 2016 года эти показатели были на уровне 6%.

Опрос был проведен 19–25 июля 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью. Статистическая не превышает 2,9%.

В июле 2018 года, впервые с 2009 года, вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России в представлениях населения превысила 40%  порог.

Читайте также: Опора проседает: россияне устали жить в "осажденной крепости"

 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, опрос, левада-центр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Стало известно, как боевики ведут борьбу с конкурентами УПЦ МП
Происшествия Стало известно, как боевики ведут борьбу с конкурентами УПЦ МП
Штаб уточнил: вечером боевики из ПТРК подбили авто с военными
Происшествия Штаб уточнил: вечером боевики из ПТРК подбили авто с военными
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 