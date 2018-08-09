Россияне разочаровались во внешней политике Путина – Левада-центр

Владимир Путин (фото - Getty Images)

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Согласно опросу Левада-центра, 17% россиян указывают на связи президента РФ с крупным капиталом

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Россияне все меньше поддерживают внешнеполитический курс президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского социологического института Левада-центр, опубликованного 9 августа.

Согласно опросу 16% респондентов поддерживают внешнюю политику Путина в июле 2018 года, в марте 2016 года таких было 22%.

Все больше россиян - 16% считают, что ему чужды интересы народа, в марте 2016 года - 11% опрошенных.

Отвечая на вопрос "Чем вам не нравится Владимир Путин?" большинство, как и в предыдущие годы, указывает на связи президента с крупным капиталом (март 2015 года - 21 %, июль 2018 года - 17 %).

Еще 14% опрошенных полагают, что президент связан с коррумпированными политиками.

9% респондентов согласились с утверждением, что Путин не справляется с руководством страной, в марте 2016 года эти показатели были на уровне 6%.

Опрос был проведен 19–25 июля 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью. Статистическая не превышает 2,9%.

В июле 2018 года, впервые с 2009 года, вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России в представлениях населения превысила 40% порог.

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