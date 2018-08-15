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15.08.2018, 15:58

Российских хакеров заподозрили в атаке на Instagram - СМИ

Российских хакеров заподозрили в атаке на Instagram - СМИ - Фото
Instagram (unsplash.com)

Хакеры взломали сотни аккаунтов пользователей

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В Instagram зафиксировали масштабную хакерскую атаку. Предположительно, хакеры из РФ взломали сотни аккаунтов пользователей социальной сети, сообщает Independent.

Сотни пользователей Instagram не могут войти в свои аккаунты. Хакеры взламывают профили, меняют пароли, электронные адреса на адреса российских провайдеров. В качестве фотографий профиля хакеры устанавливают кадры из популярных фильмов. 

Представители Instagram сообщили, что о сложностях с доступом к учетным записям пользователей осведомлены, однако ситуацию с хакерской атакой пока что не прокомментировали.

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Эксперты по безопасности предполагают, что взломанные аккаунты хакеры будут использовать для рассылки спама. 

9 августа сенатор-демократ Билл Нельсон, заявил, что российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы американского штата Флорида. Списки зарегистрированных на выборы в Конгресс 6 ноября избирателей оказались под угрозой.

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Теги: российские хакеры, instagram, взлом соцсетей
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